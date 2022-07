SPOLART ed è subito venerdì sera con cena spettacolo - Tuttoggi

Stupendo Vasco Tribute hanno scaldato il 29 luglio all'Arca Street Hotel

Terza serata per l’estate musicale dell’Arca Street Hotel, in scena venerdi scorso la Stupendo Vasco Tribute band che come anticipato dal nome ha fatto ballere e cantare il pubblico presente sulle note del mitico Vasco Rossi. La serata come di consueto è iniziata con l’aperitivo alle 19.30 per poi proseguire con la cena spettacolo accompagnata dalla musica di Radiopinki, cena gustata nel gazebo estivo, cucinata dalle sapienti mani dello chef dell’Arca e dal suo team di cucina e sala.

Tris di successi che accompagnano questa calda estate e ci catapultano nel mese di agosto dove ci aspetteranno due serate a tema con i Lola Swing Italiano il 12 agosto e la Western Country Band il 19 agosto. Si chiuderà la serie di eventi il 9 settembre con Vicky Love, Biagio Antonacci Tribute.

Vale la pena ricordare che l’Arca Street Hotel organizza ogni settimana diversi aperitivi in musica e per il programma vi consigliamo di seguirli sui loro canali social.