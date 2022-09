Spencerhill Festival a Gubbio, cercasi comparse su base volontaria per spot promozionale - Tuttoggi

L’EVENTO INTERNAZIONALE DEDICATO A BUD SPENCER E TERENCHE HILL SBARCHERA’ IN UMBRIA,

A GUBBIO, IL PROSSIMO LUGLIO.

SABATO 01 OTTOBRE ORE 12.00 SI INIZIA A GIRARE AL TEATRO ROMANO

LO SPOT PROMOZIONALE CHE SARA’ DIFFUSO IN TUTTA EUROPA

CON I SOSIA DEGLI ATTORI, LA DUNE BUGGY BAND, LA TROUP E GLI ORGANIZZATORI TEDESCHI.

SI INVITANO I FAN AD ESSERE PRESENTI COME COMPARSE.

INTANTO GIA’ MILLE I BIGLIETTI VENDUTI,

LA CITTA’ “RISCHIA” IL TUTTO ESAURITO.

A soli pochi mesi dall’annuncio dell’arrivo dello Spencerhill Festival a Gubbio, a fine luglio 2023, sono già stati venduti ben oltre 1000 biglietti (5000 quelli disponibili), con Terence Hill confermato come patron dell’evento.

La Città dei Ceri e l’Umbria, dunque, si preparano ad accogliere il popolo dei fan dei due intramontabili attori tra concerti, spettacoli, raduni, giochi e buon cibo – tutti rigorosamente ispirati ai film cult della coppia Bud Spencer e Terence Hill – nella fantastica cornice del Parco del Teatro Romano.

Proprio a Gubbio e dintorni è prevista, nei prossimi giorni, una settimana di riprese: l’1 e 2 ottobre, la Spencerhill Crew inizierà a girare lo spot promozionale per il festival (che sarà diffuso in tutta Europa) al Teatro Romano, alla Fontana del Bargello e in Piazza Grande. Saranno presenti i sosia di Bud Spencer e Terence Hill, insieme a Italo Vegliante e la Dune Buggy Band (la superband che durante il festival farà rivivere tutte le colonne sonore dei film).

In attesa dei ciak si cercano comparse su base volontaria per ricreare l’atmosfera allegra, scanzonata e festaiola tipica dell’evento. L’appuntamento per l’inizio delle riprese è fissato per sabato 1 ottobre alle ore 12 al Teatro Romano di Gubbio. Il tutto grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, con il supporto logistico e organizzativo dell’Associazione Maggio Eugubino.