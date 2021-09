Spello, nuovo orari di ingresso a scuola: cambia l’accesso al centro storico

Tutte le novità in vigore con il nuovo anno scolastico

In concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico e come conseguenza della rimodulazione degli orari d’ingresso (ore 7.50 scuola secondaria di primo grado e 7.52 scuola primaria) e d’uscita (ore 13.27 scuola primaria e 13.31 scuola secondaria), sono stati adeguati gli orari di accesso e di sosta al centro storico.

Gli orari in vigore

Gli orari sono in vigore dal lunedì al venerdì, in quanto le lezioni nel giorno di sabato in questo anno scolastico, a seguito delle decisioni dell’Istituto scolastico G. Ferraris di Spello, non si svolgono. Nel dettaglio, vige il divieto di transito in via della Liberazione, piazza della Repubblica, via Garibaldi, Largo Mazzini dalle ore 7.45 alle ore 8.05, dalle ore 13.15 alle ore 13.40 e dalle 15.45 alle 16.05. Vi è inoltre il divieto di sosta in piazza della Repubblica nel lato adiacente alla fontana e negli spazi di fronte alla farmacia comunale dalle ore 7.40 alle ore 8.05, dalle ore 13.10 alle ore 13.40 e dalle ore 15.40 alle 16.05.

Polizia locale impegnata nel monitoraggio

La Polizia Municipale sarà impegnata anche a monitorare le operazioni di arrivo e di partenza degli autobus e a ottimizzazione, ne casi consentiti, i divieti. Si ricorda che il servizio di navetta gratuito “In Bus al centro” è attivo tutti giorni feriali con due collegamenti, uno “veloce” dalle ore 7.30 alle 9.30e dalle ore11.30 alle 12.30 con una corsa ogni 10 minuti di andata e ritorno dal Piazzale le Querce a Piazza della Repubblica, e uno “lungo” dalle ore 9.30 alle 11.30 che collega il centro con i principali parcheggi della città; ogni mercoledì mattina è previsto un servizio, sempre gratuito, tra il centro storico e le frazioni di Capitan Loreto, San Felice, Limiti, Acquatino e Cà Rapillo.