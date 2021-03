Spello, la Lega mette i paletti: “Rimarchiamo la nostra identità”

La presa di posizione del partito dopo le parole di Vitali

“Dopo le ultime esternazioni del capogruppo di Spello in movimento Sandro Vitali, rimarchiamo la nostra identità politica locale

che ci vede gli unici antagonisti all’attuale amministrazione”. Ad

affermarlo in un una nota stampa i consiglieri comunali del Gruppo Lega

Umbria Spello Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi per “fare chiarezza e

definire un perimetro netto ed inequivocabile sulla posizione politica

del nostro Gruppo”.

“Vogliamo cambiare il nostro comune”

Affermano i consiglieri: “Il gruppo Lega Umbria Spello non riconosce, in

nessuna maniera e modo, nelle persone di Sandro Vitali ed Enzo

Fastellini, i ruoli di antagonisti all’attuale amministrazione spellana

né tantomeno i ruoli con cui dialogare per un futuro condiviso.

Non accettiamo nessuna lezione politica da chi, per oltre un ventennio,

è stato sindaco e assessore nello stesso schieramento politico del primo

cittadino. Non siamo disposti a fare una finta opposizione in cerca di

“accordicchi” o di “ricatti” per le prossime elezioni amministrative.

Il nostro modus operandi è diverso e prevede alla base un gruppo di

persone che lavorano insieme per un bene comune. Un gruppo di persone

che hanno l’obiettivo di scardinare un “potere” che dura da oltre

settant’anni, un gruppo di persone con voglia di lavorare e di mettersi

in gioco, ma cosa più importante un gruppo di persone nuovo e giovane.

Per questi motivi la Lega Umbria Spello proseguirà il suo lavoro di

dialogo con le forze politiche di centrodestra locali e con tutti quei

Movimenti e Associazioni che hanno davvero voglia di cambiare il nostro

comune”.