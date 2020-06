A Collepino nuovi giochi per bambini dell'associazione "Amici di Spello"

Inaugurati a Spello, nell’area verde di Collepino, tre nuovi giochi per bambini grazie alla generosità dell’Associazione Amici di Spello e del Circolo culturale San Silvestro. Taglio del nastro per due giochi a molla e uno scivolo che permetteranno ai bambini di poter divertirsi all’aperto in uno spazio adeguato e riqualificato.

Manutenzione anche per i giochi esistenti

Insieme ad alcuni cittadini sono intervenuti il sindaco Moreno Landrini, i componenti della Giunta comunale, il presidente dell’Associazione Amici di Spello Gianluca Insinga e il presidente del Circolo culturale San Silvestro Antonio Antiseri. Significativo il contributo dell’Associazione che oltre ad acquistare i giochi poi installati dall’ufficio tecnico comunale, ha provveduto anche alla manutenzione di quelli esistenti.

Il sindaco Landrini

“Un ringraziamento all’Associazione Amici di Spello e al Circolo Culturale San Silvestro per contribuire alla cura e al miglioramento del nostro territorio e della vita dei cittadini – ha commentato il sindaco Landrini -; i nuovi giochi hanno arricchito questo spazio pubblico e permetteranno ai più piccoli di vivere al meglio l’area verde”. “In questo particolare momento è indispensabile creare degli ambienti protetti dove far giocare i bambini, e Collepino rappresenta una soluzione ideale – ha continuato Insinga –. La donazione è frutto della raccolta benefica avvenuta durante gli eventi estivi del 2018; un grande ringraziamento alle numerose persone e aziende che ci sostengono durante l’anno.”