Spazio Collicola, l'estate a Spoleto riparte dal Cinema - Tuttoggi

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di SPAZIO COLLICOLA, il programma estivo di cinema e spettacoli a Spoleto, dedicato a FEDERICO FELLINI nei 100 anni dalla nascita.

La presentazione

All’incontro con i giornalisti hanno partecipato il Sindaco Umberto de Augustinis, l’assessore alla cultura Ada Urbani e Alberto Buonfigli per l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) Umbria e Marco Tonelli, Direttore Artistico di Palazzo Collicola.

​ Presente anche l’Architetto Giorgio Flamini in rappresentanza dell’associazione Teodelapio e la Compagnia di teatro della Casa di Reclusione di Maiano, “Sine Nomine”.

Ricco di interessanti proposte il programma messo in piedi da Sala Pegasus e Sala Frau di Spoleto, anime pulsanti delle scelte di questa stagione di ripartenza del cinema come intrattenimento. Scampata dunque la paura che proprio il cinema potesse essere l’ultimo dei settori di spettacolo a riprendere vita.

Progetto “Umbria Estate al Cinema”

Il progetto generale invece, denominato “Umbria Estate al Cinema”, sostenuto a Spoleto da Anec, Comune di Spoleto e Palazzo Collicola (oltre che dalle due sale, Pegasus e Frau), coinvolgerà l’intera regione Umbria a partire dal 26 di giugno e per tutta l’estate, fino al mese di settembre.

Molte le città coinvolte: Terni, Foligno, Castiglione del Lago, Marsciano-Todi, Orvieto, Gualdo Tadino, Perugia, Bastia, Città di Castello, Umbertide e infine appunto, Spoleto.

Di sicuro interesse gli appuntamenti previsti nella splendida cornice del Cortile interno di Palazzo Collicola che si presta ad una collaborazione fattiva con l’arte cinematografica.

Opening con Christo

Apertura il 26 giugno con una attesa serata dedicata a Christo, l’artista famoso per aver impacchettato monumenti in mezzo mondo, tra cui la Fontana di Piazza del Mercato nel 1968, durante il Festival dei 2Mondi.

Verrà proiettato un documentario sulla vita dell’artista firmato da Andrey Paounov e l’introduzione alla serata del direttore artistico di Palazzo Collicola, Marco Tonelli.

A seguire nei giorni successivi, e fino al 5 di luglio una serie di interessanti prime visioni mescolate a programmi specifici per i bambini, come ad esempio il documentario di Walter Veltroni sul famoso concerto ritrovato di De Andrè e la PFM o il Pinocchio di Matteo Garrone.

Immancabile l’omaggio a Federico Fellini il 29 giugno con La Dolce Vita

In corso di definizione anche una serie di appuntamenti successivi al 5 luglio, come l’incontro con la regista Ginevra Elkann, il regista Pappi Corsicato o la sceneggiatrice del film Il Traditore di Marco Bellocchio, Valia Santella, vincitrice del David di Donatello 2020.

Le modalità di accesso

Tutti gli spettacoli saranno a pagamento, (prezzo intero 6,50 euro e ridotto 5,50-possibile anche la prevendita online) per un totale di circa 56 posti a sedere (che possono diventare circa 90 nel caso in cui ci siano nuclei di congiunti, come previsto dalla recente normativa anti-Covid).

Le proiezioni avranno inizio alle 21, 30, ma a partire dalle 19, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Spoleto sta predisponendo una serie di intrattenimenti gratuiti, recuperando parte dei programmi già annunciati con il Salotto delle Eccellenze, lo scorso 3 marzo e prematuramente annullati a causa della crisi pandemica.

Al momento però ogni previsione sul “chi e come” di questa programmazione risulta essere difficile, visto il quadro in continuo mutamento e di cui l’Assessore Ada Urbani è la sola e unica protagonista. Di sicuro non mancheranno le sorprese, questo è certo.

Torna il Caffè di Palazzo Collicola

Come è una gradita sorpresa l’accordo raggiunto con alcuni esercizi, vicini a Palazzo Collicola, che prenderanno in gestione lo spazio Caffè nel cortile d’ingresso del Palazzo, per fornire un ristoro agli avventori del cinema all’aperto.

Spoleto dunque non si ferma e riparte dalla virtuosa contaminazione di Cinema e Arte contemporanea, per dare una scossa ad un città fin troppo piegata dal torpore degli eventi. In attesa di un agosto di fuoco, per l’affollamento di appuntamenti in giro per tutta la regione.