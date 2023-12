A spasso per il centro storico con un coltello di 19 centimetri

L'uomo aveva nascosto anche uno spray al peperoncino del quale non ha saputo giustificare la presenza

A spasso per il centro storico di Foligno con un coltello lungo 19 centimetri e una bomboletta spray al peperoncino. Gli agenti della Polizia di Foligno, coordinati da vicequestore Adriano Felici, hanno controllato e denunciato un 53enne accusato del reato di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

L’uomo e il suo nervosismo

L’uomo – già noto alla Polizia in ragione dei suoi numerosi pregiudizi per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti – dopo essere stato avvicinato dagli operatori, ha tentato di eludere il controllo mostrando un evidente nervosismo e insofferenza. Insospettiti dal suo atteggiamento l’uomo è stato sottoposto a perquisizione dagli agenti con esito positivo. Infatti, celati tra gli indumenti, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello lungo 19 centimetri e una bomboletta spray al peperoncino.

La denuncia

Interrogato sulle ragioni per le quali portasse con sé tali oggetti, il 53enne non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione. Per questo, ultimati gli atti di rito, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto con l’accusa di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’attività di monitoraggio degli uomini del Commissariato di P.S. di Foligno proseguirà nelle prossime settimane, interessando tanto l’area del centro storico quanto le zone periferiche, al fine specifico di prevenire la commissione di reati contro la persona e contro il patrimonio con una particolare attenzione ai furti in abitazione.