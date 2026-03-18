Spaccio a Terni: cocaina e hashish in auto e nella biancheria. 3 arresti - Tuttoggi.info

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Spaccio a Terni: cocaina e hashish in auto e nella biancheria. 3 arresti

Redazione

Spaccio a Terni: cocaina e hashish in auto e nella biancheria. 3 arresti

Operazioni contro lo spaccio ad opera dei Carabinieri di Terni: arrestate 3 persone per detenzione di stupefacenti
Mer, 18/03/2026 - 12:40

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Sabato scorso i Carabinieri di Terni hanno hanno arrestato 3 persone per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, i primi due in Strada Santa Filomena e il terzo in un parcheggio in via del Rivo.

Le operazioni

I militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo due ragazzi, un 20enne italiano ed un 21enne straniero, notati con fare sospetto in Strada Santa Filomena, all’interno di un campetto da calcio nel parco Angeli. La loro insofferenza durante l’identificazione ha indotto i militari ad approfondire la verifica mediante una perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, addosso al 20enne, un involucro contenente hashish del peso di 66 grammi ed un altro frammento di poco più di 3 grammi della stessa sostanza, oltre alla somma in contanti pari a poco più di 1.800,00 € in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sul secondo sono stati trovati 2 panetti di hashish del peso, rispettivamente, di 82,00 e 101 grammi, nascosti nella biancheria intima, il tutto posto in sequestro. Per entrambi è scattato l’arresto.

Nel pomeriggio di sabato invece, il personale della Sezione Operativa ha notato un’utilitaria, poi risultata a noleggio, ferma in un parcheggio in via del Rivo, il cui conducente era chinato in avanti come per sistemare qualcosa sotto il sedile: insospettiti, gli operanti hanno proceduto al controllo del giovane, identificato in un cittadino albanese di 27 anni, giunto in Italia con visto turistico. Alla successiva perquisizione personale e veicolare sono state perquisite 2 dosi di cocaina nel vano portaoggetti dello sportello ed altre 48 in una scatolina metallica celata sotto il sedile, del peso complessivo di poco più di 26 grammi. Anche per lui sono così scattate le manette.

Le misure cautelari

    Gli arrestati in flagranza, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Terni, sono stati collocati ai domiciliari i primi due mentre il terzo è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della loro successiva presentazione alle udienze di convalida per direttissima, fissate dalla competente A.G. per la mattinata di lunedì, all’esito delle quali il Giudice, nel convalidare tutti gli arresti, ha disposto nei confronti del 20enne e del 21enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.; del 27enne il divieto di dimora nella provincia di Terni.

    I procedimenti sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.

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