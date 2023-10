Spacciatore 19enne trovato con 113 grammi di fumo, scatta la denuncia dei Carabinieri - Tuttoggi.info

Il giovanissimo pusher tradito dall'eccessivo nervosismo. Aveva già dei precedenti specifici. Aveva con se 100 euro frutto dello spaccio

I Carabinieri della Stazione di Terni hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 19enne residente nell’hinterland ternano.

Il giovane, controllato due sere fa alla guida di un’utilitaria, è parso da subito nervoso, inducendo gli operanti ad approfondire le verifiche. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, sono stati rinvenuti e posti in sequestro circa 113 grammi di hashish, una dose di marijuana, un bilancino di precisione e la somma in contanti di poco superiore a 100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per il ragazzo, già gravato da piccoli precedenti, è scattata così la denuncia.