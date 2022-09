Spaccia droga, arrestata: in casa marijuana e 5mila euro

A Fontivegge l'operazione di guardia di finanza, con l'ausilio di un'unità cinofila, e polizia locale

Una cittadina nigeriana, residente nel quartiere di Fontivegge, è stata arrestata per spaccio di droga. I militari della Sezione G.O.A. del G.I.C.O. della Guardia di Finanza e gli agenti del Nucleo Decoro Urbano

della Polizia Municipale di Perugia, dopo una mirata attività di osservazione e appostamenti, con l’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo della Guardia di Finanza hanno rinvenuto nel suo appartamento in via del Macello circa 20 grammi di marijuana e più di 5.000 euro in contanti.

Su disposizione del pubblico ministero la donna è stata tratta in arresto e giudicata per direttissima.