Spaccano vetrina di un negozio e rubano cellulari e ricariche

Il colpo in un negozio di via Cortonese, indaga la polizia

La scorsa notte gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un negozio in via Cortonese dove era stato segnalato un furto in atto.

A richiedere l’intervento dei poliziotti, mediante chiamata al 112, è stato un cittadino che aveva notato un uomo mentre tentava di entrare all’interno dell’esercizio commerciale. La pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, recatasi nei pressi dell’esercizio commerciale, ha constatato che l’intruso, dopo aver sfondato la porta a vetri del supermercato, aveva fatto accesso al suo interno, cercando di forzare lo sportello di una cassa.

L’uomo aveva poi asportato dei cellulari e alcune ricariche telefoniche da una vetrina per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della polizia scientifica per i rilievi del caso e la ricerca di immagini utili riprese da sistemi di videosorveglianza.

Dopo aver sentito i testimoni e aver informato il responsabile del negozio delle proprie facoltà di legge, gli operatori hanno ripreso gli ordinari servizi di controllo del territorio.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto.