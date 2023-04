Spaccano la finestra e tentano un furto: messi in fuga dalla padrona di casa 76enne - Tuttoggi.info

Gli intrusi, a quel punto, vistisi scoperti, si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.Dagli approfondimenti dei poliziotti è emerso che ignoti avevano divelto una finestra per poi introdursi all’interno dell’abitazione.Dopo aver tranquillizzato l’anziana signora, gli agenti l’hanno invitata a portarsi presso gli uffici del Commissariato per sporgere querela.Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire agli autori del tentato furto.