Sotto di 2 set, la Sir piega la Lube in rimonta IMMAGINI

Sotto di 2 set, la Sir batte in rimonta la Lube al PalaBarton, mostrando la forza del gruppo di Lorenzetti.

Con Zoppellari ancora in regia, la Sir fa fatica a tenere testa agli ospiti nel primo set, anche a causa dell’imprecisione dai 9 metri. Sotto di 6 punti (8-14), Lorenzetti manda in campo Giannelli, ma la Sir riesce solo ad accorciare e la Lube si prende il set 25-21.

Nella ripresa in regia c’è Giannelli per i Block Devils, che nel turno al servizio del capitano (condito anche da un ace) trovano l’allungo del 7-3. Il muro di Russo porta la Sir a +5 (13-8). La Lube però si affida a Lagumdzija, che suona la carica con l’ace del 10-14. I cucinieri si portano a -2 (18-20), ma Ishikawa e Russo rimando la Sir a +2. La Lube trova il break e il muro del -1 (23-22). Plotnytskyi regala alla Sir due set points. L’attacco vincente di Ishikawa fa esultare il PalaBarton bianconero, ma i cucinieri chiedono un check e l’arbitro assegna il punto agli ospiti perché il giapponese dalla seconda linea ha fatto invasione. Errori in battuta da entrambe le parti. Poi il punto contestato che probabilmente segna il set: la Lube compie invasione, Giannelli richiama subito gli arbitri che però concedono il video check solo sul prosieguo dell’azione, regolare. La Lube, con Gargiulo, trova l’ace con cui si prende anche il secondo set (27-25) che per lunghi tratti era stato dominato dai Block Devils.

Dopo la grande delusione, la Sir con le spalle al muro prova a reagire, ma nel terzo set le due squadre avanzano punto a punto. Ancora nel turno in battuta di Giannelli (un altro ace, aiutato dal nastro) consente a Perugia di allungare. Nel turno al servizio di Ben Tara (anche un ace) la Sir allunga ancora. Stavolta i Block Devils restano concentrati e con l’ace di Russo si prendono il set (25-18) che allunga il match.

I Block Devils, spinti dal proprio pubblico, credono nella rimonta. Il doppio ace di Plotnytskyi (il secondo pescato dal video check) portano Perugia sul 6-2. Ishikawa incrementa (7-2). Massimo vantaggio Sir +8 (16-8). La Lube dimezza lo svantaggio con il muro di Gargiulo su Ben Tara (16-12). L’invasione di Ishikawa riporta la Lube a -3. Ma il turno al servizio d Herrera respinge i cucinieri a -7 (20-13). I Block Devils hanno fretta di pareggiare il conto dei set e commettono qualche errore di troppo. Ma l’ace di Russo (25-18) porta la partita al tie-break.

Si inizia punto a punto nel mini-set di spareggio. La Sir trova il break, la Lube pareggia (4-4). Vantaggio Lube, Ishikawa attacca bene per il pari (7-7). Ace pauroso di Herrera per il sorpasso Sir. Al cambio di campo il cubano però sbaglia (8-8). Micidiale dai 9 metri anche Ben Tara (10-8). Plotnytskyi per due volte difende il break di vantaggio della Sir. L’attacco di Ishikawa viene chiamato fuori, ma il video check riconsegna 2 match points alla Sir. Dopo un grande salvataggio, l’attacco di Ben Tara trova le mani del muro marchigiano e può esplodere il PalaBarton bianconero.

Grande prova di forza della Sir, nonostante il rammarico per quel punto lasciato alla Lube a causa del finale che ha compromesso il secondo set.

Sir Vim Susa Perugia – Lube Civitanova Marche 3-2

21-25; 25-27; 25-18; 25-18; 15-13

(a seguire servizio completo)