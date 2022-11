Sos parcheggio pista di atletica "Alla prima pioggia diventa impraticabile, va sistemato" - Tuttoggi

Per la consigliera di opposizione servirebbe anche “un impianto di illuminazione a risparmio energetico di cui l’area non è ancora dotata, per scongiurare incidenti e utilizzi non consoni dell’area stessa”. Numerose, infatti, sono da sempre le segnalazioni di cittadini che lamentano il pessimo stato dell’area, di proprietà comunale, solo in minima parte asfaltata e per il resto sterrata, che serve anche come parcheggio per i mezzi pesanti ed è l’unica che può essere utilizzata dai fruitori degli impianti di atletica.

“Ad ogni pioggia copiosa inoltre – sottolinea Arcaleni – si allaga ed essendo piena di buche, anche un semplice temporale la rende impraticabile per le enormi pozzanghere che rendono disagevole il passaggio degli utenti, costretti a slalom “bagnati” tra le macchine in manovra. I minimi interventi di chiusura delle buche via via effettuati si rivelano inefficaci alla prima pioggia ed essendo priva di illuminazione pubblica, l’area, nei pomeriggi di inverno, diviene pericolosa per gli atleti che escono dal cancello a causa della scarsa visibilità”.