Sorpreso in possesso di cocaina: 23enne arrestato dai Carabinieri  - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Trevi, unitamente alla Sezione Radiomobile di Foligno, hanno arrestato un 23enne, di origini albanesi, già noto alle forze dell’ordine, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un servizio volto al contrasto del fenomeno, hanno fermato il ragazzo, passeggero di un’auto condotta da un suo connazionale 22enne, lungo via Mameli in Foligno, il quale, all’atto dell’accertamento, mostrava sin da subito un atteggiamento nervoso. Gli operanti hanno così proceduto ad una perquisizione personale risultata positiva, rinvenendo nella disponibilità del giovane una dose di cocaina e 470 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione estesa al domicilio del ragazzo ha permesso di rinvenire altre 12 dosi di sostanza stupefacente dello stesso tipo. Il 23enne, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari, fino all’udienza di convalida.

All’esito del “rito direttissimo”, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.