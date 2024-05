Sorpreso alla guida sotto effetto di stupefacenti: 59enne nursino denunciato - Tuttoggi.info

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Norcia hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Spoleto, un 59enne nursino per l’ipotesi di reato di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti o psicotrope.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, in corrispondenza di un incrocio sulla SS 685 “Tre Valli Umbre”, ha omesso di dare la precedenza ad un altro veicolo provocando un sinistro stradale nel quale entrambi i conducenti hanno riportato lesioni personali.

Successivi approfondimenti clinici hanno evidenziato la presenza di cocaina nelle analisi dell’uomo, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto. Nei suoi confronti si inoltre proceduto anche al ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro del veicolo.