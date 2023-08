Sorpasso finisce male, incidente stradale e disagi sulla Centrale Umbra | Foto - Tuttoggi.info

Sarebbe senza feriti ma ha coinvolto più mezzi e paralizzato la circolazione l’incidente stradale accaduto sulla Centrale Umbra nel pomeriggio di oggi, 24 agosto 203.

Secondo le prime informazioni l’incidente stradale è avvenuto nella zona di Rivotorto di Assisi, coinvolte tre auto e un furgone. A causare il sinistro sarebbe stata una delle auto in sorpasso, il cui conducente per cause da chiarire è finito addosso agli altri veicoli. Lunga la coda di auto sulla corsia in direzione Foligno, come detto non ci sarebbero conducenti o passeggeri feriti.