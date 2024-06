Soppressa la fiera di San Giovanni causa...ballottaggio - Tuttoggi.info

Ragioni di pubblica sicurezza non rendono possibile (il 24 giugno) la concomitanza di svolgimento tra la manifestazione fieristica e il secondo giorno di ballottaggio

Per quest’anno niente fiera di San Giovanni a Gubbio. La giornata del 24 giugno, che tradizionalmente vede svolgersi l’appuntamento in città, coinciderà infatti con quella del turno di ballottaggio per le elezioni amministrative.

Ragioni di pubblica sicurezza – come specificato dal Municpio – non rendono dunque possibile la concomitanza di svolgimento tra la manifestazione fieristica e il secondo giorno di ballottaggio (si vota anche domenica 23).

Come indicato dal regolamento che disciplina il commercio sulle aree pubbliche, perciò, è stata emessa un’ordinanza di soppressione della fiera. Si terrà invece regolarmente il mercato del martedì del giorno successivo, 25 giugno.