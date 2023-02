Società Balestrieri, rinnovato Consiglio direttivo | Marcello Cerbella confermato presidente - Tuttoggi

Eletti i 9 consiglieri che guideranno il sodalizio per prossimi 3 anni (2023-2026)

In seguito alle elezioni, tenutesi nei giorni scorsi, i Balestrieri di Gubbio hanno rinnovato il consiglio direttivo della Società, eleggendo i 9 consiglieri che guideranno il sodalizio per prossimi 3 anni (2023-2026).

Alla prima seduta il neoeletto Consiglio ha confermato all’unanimità la presidenza di Marcello Cerbella e, per acclamazione, Rodolfo Radicchi come Maestro d’arme. Nella seconda seduta ogni consigliere ha ricevuto ed accettato gli incarichi per la gestione sociale del prossimo triennio.