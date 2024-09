Socialisti per Foligno, da lista elettorale a movimento politico - Tuttoggi.info

COMUNICATO STAMPA SOCIALISTI PER FOLIGNO – COMUNICATO STAMPA N°2

I Socialisti per Foligno dando seguito a quanto già preannunciato in sede di campagna elettorale, si sono costituiti in movimento politico in piena regola dotandosi di struttura pienamente operativa, il cui scopo è quello di mantenere e consolidare la presenza socialista a Foligno.

In considerazione di ciò, il Consiglio Direttivo del gruppo ha nominato Segretario Politico cittadino il compagno Guglielmo Castellano.

Il movimento si è articolato in cinque ambiti operativi, presidiati e coordinati da altrettanti compagni. Francesco Truffelli avrà la responsabilità dell’organizzazione e della comunicazione del movimento. Luciano Gerani sarà il referente del gruppo per i rapporti con il mondo economico della città e gestirà anche le sinergie con le frazioni montane del Comune. Al compagno Massimo Lombardi è affidato il compito di gestire i rapporti con la base elettorale del movimento, iscritti e simpatizzanti socialisti.

Il compagno Paolo Cecchini sarà colui che dovrà occuparsi dei rapporti con il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Il compagno Daniele Miliani sarà il referente dei Socialisti per Foligno, nell’ambito dei

costituiti tavoli tematici di coalizione, nonché della scuola di formazione politica di cui la coalizione progressista folignate sembra orientata a dotarsi.

Prossimo appuntamento dei Socialisti per Foligno sarà la campagna elettorale per il rinnovo della Presidenza e del Consiglio Regionale dell’Umbria, dove le diverse anime Socialiste della regione, hanno finalmente trovato una sintesi unitaria che andrà a concretizzarsi con la presentazione di un unico simbolo elettorale socialista nell’ambito di una lista laico-riformista.

