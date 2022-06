Social Hackaton Umbria 2022 al via a Montefalco

I numeri

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, porterà in Umbria oltre duecento partecipanti tra organizzatori, esperti, team leader, relatori, membri della giuria e ovviamente hacker, provenienti da Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e poi da vari paesi Europei come: Germania, Portogallo, Bulgaria, Belgio, Slovacchia, Macedonia, Grecia.

I lavori su progetti e i criteri di selezione

#SHU2022 prevede quattro giorni di Hackathon, workshop, mostre e laboratori. Quattro sono le sfide di co-creazione digitale per la realizzazione di soluzioni digitali innovative volte a promuovere l’accessibilità in tutte le sue forme. Gli hacker lavoreranno su nove progetti di sviluppo selezionati in base a criteri di innovazione, impatto, fattibilità e trasferibilità. A loro disposizione avranno 48 ore di lavoro per realizzare un pitch, un prototipo o un prodotto da presentare alla giuria di esperti. Il tema dell’accessibilità sarà suddiviso in quattro ambiti tematici: accessibilità fisica, accessibilità cognitiva, accessibilità digitale e accessibilità economica.

Gli appuntamenti aperti al pubblico

Durante le quattro giornate di Hackathon ci saranno diversi appuntamenti aperti al pubblico che permetteranno di far conoscere meglio il mondo dell’innovazione tecnologica e digitale legata allo sviluppo sostenibile. Le iniziative in programma permetteranno di approfondire tematiche, ascoltare esperti, confrontarsi e vivere esperienze. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti su prenotazione, sono previsti anche momenti dedicati ai più piccoli, con un campus pensato proprio per loro, che ha già riscosso un grande successo, risultando in poche ore già sold-out.

Le tematiche

Sono in programma incontri di spunto per esperti, docenti, genitori, giovani, studenti e non solo e che tratteranno tematiche importanti quali: la Pet Therapy, il contrasto dell’odio online, la consapevolezza digitale, lo sviluppo del pensiero critico attraverso innovative metodologie a confronto, ma anche esperienze di gioco. Per i docenti, al termine degli incontri sarà rilasciato un attestato per il numero di ore effettivamente partecipate. L’iniziativa, essendo organizzata in collaborazione con ProteoFareSapere soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola.

Il programma completo

Giovedi 30 Giugno – domenica 3 Luglio 2022 (9.00-13.00)

Viaggio nella sostenibilità e nell’accessibilità (Campus Bambin* 6-11 anni)

Presso la Scuola Infanzia e Primaria “Madonna della Stella”, a Madonna della Stella, Montefalco

LINK https://www.socialhackathonumbria.info/event/viaggio-nella-sostenibilita-e-nellaccessibilita-campus-6-11/

Venerdì 1 Luglio 2022 (9.00-11.00)

“Un insegnante a 4 Zampe”, Laboratorio teorico/pratico sul mondo della Pet Therapy

Presso Aula Magna – Istituto Comprensivo “Melanzio – Parini”, Montefalco

LINK https://www.socialhackathonumbria.info/event/un-insegnante-a-4-zampe/

Cinema Labs & Digital Storytelling for critical thinking and media literacy (evento in lingua inglese)

Presso Aula Magna – Istituto Comprensivo “Melanzio – Parini”, Montefalco

LINK https://www.socialhackathonumbria.info/event/cinema-labs-digital-storytelling-for-critical-thinking-and-media-literacy/

Venerdì 1 Luglio 2022 (16.00-18.00)

Good DEEDS: le dimensioni delle consapevolezza digitale!

Presso Teatro Comunale S. Filippo Neri, Piazza del Comune di Montefalco

Metodi e laboratorio con la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®

Presso Aula Magna – Istituto Comprensivo “Melanzio – Parini”, Montefalco

“Realtà Immersive per l’accessibilità” ,tavola rotonda multidisciplinare per un confronto tra il mondo della salute con quello della cultura sul ruolo cosidetta Extended Reality (XR) nell’abbattere le barriere fisiche, psichiche e sociali favorendo l’accesso all’educazione e al patrimonio culturale.

“Kind Speech – Ribaltiamo le logiche dell’odio online”

Presso Aula Magna – Istituto Comprensivo “Melanzio – Parini”, Montefalco

“#Hackessibility Social Jury (Porte aperte a SHU2022)”

Presso Scuola Primaria – Istituto Comprensivo “Melanzio-Parini”, Montefalco

LINK https://www.socialhackathonumbria.info/event/hackessibility-social-jury-porte-aperte-a-shu2022/

Si potrà rimanere aggiornati e ricevere informazioni tramite i canali social dell’evento, seguendo e/o taggando le pagine – Facebook @SHU e Instagram @social_hackathon_umbria o utilizzando l’hashtag #SHU2022 #hackccessibility; inoltre è possibile iscriversi al canale Telegram, cercando “Social Hackademy – SHU 2022”.