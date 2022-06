Soccorso dopo incidente, vuole lasciare l’ospedale e se la prende coi poliziotti chiamati dai sanitari

Anziché calmarsi, il 52enne ha perso definitivamente la tranquillità al punto che i medici hanno allertato la Polizia di Stato.

All’arrivo degli agenti, l’uomo era ancora in uno stato di agitazione urlando di volersene andare. Gli operatori hanno quindi provato a calmarlo spiegandogli l’importanza di rimanere in osservazione in ospedale, viste le sue condizioni.

Per tutta risposta, il 52enne si è dapprima scagliato contro uno degli agenti cercando di colpirlo al volto. La prontezza di riflessi del poliziotto ha impedito che il pugno andasse a segno contro la spalla.

Immediato l’intervento del collega in ausilio, ma l’uomo ha reagito anche contro di lui con calci e pugni, oltre ad improperi e insulti.

Fermato e messo in condizioni di non nuocere a sé stesso e agli altri, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione ed è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.