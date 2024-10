Soccorre auto in panne, ternano travolto e ucciso sulla Terni - Rieti - Tuttoggi.info

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre, lungo la strada statale 79 Terni – Rieti, dove un ternano è stato travolto ed ucciso da un’auto di passaggio mentre soccorreva un automobilista in panne.

L’investimento mortale è avvenuto intorno alle 19 nella zona di Greccio, in territorio reatino. Un 60enne ternano – Franco Donato Nori, titolare di una ditta in strada Santa Maria Maddalena – era intervenuto per un intervento di soccorso con il suo carroattrezzi per un veicolo in panne. L’uomo si trovava lungo la superstrada, in un tratto piuttosto buio, quando è stato travolto da un’auto di passaggio, il cui conducente non si sarebbe accorto di lui. Violentissimo l’impatto, con il sessantenne che purtroppo è deceduto sul posto.

L’investitore avrebbe proceduto la sua corsa per poi tornare indietro, rendendosi conto che era successo qualcosa. Nei suoi confronti ora scatterà un’inchiesta per omicidio stradale, come prassi in questi casi. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia stradale di Rieti, intervenuta sul posto insieme a 118 e vigili del fuoco. Il tratto di Terni – Rieti interessato dalla tragedia è rimasto chiuso al traffico per diverso tempo, fino alla rimozione della salma – a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia di rito – e dei veicoli coinvolti.

A giugno un altro incidente molto simile aveva provocato la morte di un 59enne di Bastia Umbra, Ennio Verducci, travolto lungo la E45 a Perugia, in quel caso in pieno giorno. Anche lui con il carroattrezzi stava effettuando un intervento a bordo strada di soccorso di un’auto in panne, quando era stato travolto ed ucciso da un camion di passaggio.

