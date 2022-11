Sistemi di allarme e sicurezza: dopo Foligno e Terni, il Dottor Antifurto arriva a Perugia - Tuttoggi

L’ampliamento dell’attività non si è fermato però alla provincia ternana perchè l’ultimo anno ha visto una concentrazione tale di chiamate e interesse dalla zona del perugino da portare all’ultima inaugurazione, quella di novembre 2022, in via della Pallotta 24 a Perugia.

Cosa apprezzano i clienti del Dottor Antifurto?

La trasparenza, la chiarezza e la professionalità.

Ciò che differenzia Dottor Antifurto dalle altre aziende è che non siamo una multinazionale senza volto che fa enormi pubblicità su televisioni e social con proposte inadeguate a prezzi esagerati. Noi siamo presenti nel locale con delle sedi fisiche. I miei clienti mi apprezzano e mi scelgono perché sanno che Dietro al Dottor Antifurto ci sono io, un giovane ragazzo preparato, perché comunque sono laureato in ingegneria e ho fatto una bella gavetta, spalleggiato da un’azienda a conduzione familiare.

Offriamo ai clienti un elevato livello di discrezione e affidabilità in quanto sanno che il lavoro gli sarà eseguito da me e da mio padre. Non ci saranno tecnici e persone estranee a noi che gli cureranno l’aspetto della sicurezza.

E questo è un grosso vantaggio per il cliente. Stessa cosa non possiamo dire di aziende più grandi che per forza di cose per assistenze e riparazioni ti manderanno per forza sempre dei tecnici diversi.

I clienti apprezzano avere un volto e una persona di riferimento.

Prima Foligno, poi Terni e ora Perugia. Come gestire tutto quanto?

Il segreto per gestire tutte queste sedi e soddisfare i clienti, perché sono molto soddisfatti, vantiamo tutte recensioni positive, è esserci focalizzati nel solo settore della sicurezza.

Dottor Antifurto si occupa solo di sistemi di allarme e videosorveglianza. Abbiamo le competenze per fare anche altro ma non lo facciamo per un semplice motivo. Se tutto il giorno ti occupi di un solo settore nel tempo ti perfezioni, ne conosci i problemi, le soluzioni e riesci ad offrire ai clienti una soluzione adatta a loro che una volta consegnata difficilmente gli darà problemi. È proprio così, una volta che si consegna l’impianto al cliente, poiché prima è stato testato e provato in laboratorio e fatte una miriade di prove e sperimentazioni è molto improbabile che il cliente abbia problemi.

Riusciamo a gestire tutte queste sedi perché abbiamo un tasso molto basso di problematiche dopo le installazioni. Poi ovviamente i problemi possono esserci, parliamo sempre di elettronica molto particolare, ma se il cliente ci chiama già telefonicamente lo mettiamo in condizione di risolvere il problema momentaneamente e il giorno dopo interveniamo a risolverlo definitivamente.

Se ci occupassimo anche di altre cose, non potremmo essere così bravi nel nostro settore

Il primo cliente della zona di Perugia? Come ha conosciuto il Dottor Antifurto e come lo hai aiutato?

È stato un giovane ragazzo di circa 30 anni. Simpatico, cordiale e disponibile, come sono quasi tutti i miei clienti.

Con molti sacrifici era riuscito a comprare una casa per se ed era molto preoccupato che degli estranei potessero entrare nella sua abitazione e rovinare mobili e/o rubare elettronica e altro

Inoltre questo ragazzo lavora spesso fuori e ha un gatto a casa a cui è molto affezionato. Temeva anche per la salute dell’animale se qualcuno fosse entrato a commettere furti o aggressioni.

È venuto in contatto con me tramite un video sui social network e mi ha detto che ha apprezzato il fatto di avere una persona come riferimento e non una multinazionale senza volto. Mi ha chiamato, mi ha spiegato la sua esigenza, abbiamo fatto sopralluogo e dopo pochi giorni gli ho installato il sistema di sicurezza. Ora è molto più tranquillo

L’obbiettivo del Dottor Antifurto?

L’obbiettivo è quello di diventare il punto di riferimento in Umbria per la lotta contro i furti e le intrusioni dei ladri, e se continuiamo di questo passo credo che si raggiungerà l’obbiettivo.

Ora siamo presenti a Foligno, Terni e Perugia e riusciamo a ricoprire parte della regione in tempi e modalità molto veloci. Puntiamo molto sulla presenza locale. Non abbiamo alcun interesse a fare enormi lavori fuori regione, perché così facendo snaturalizzeremmo l’essenza del Dottor Antifurto.

Infatti ai clienti dà sollievo sapere che ho una sede fisica e sapere che se hanno bisogno possono o contattarmi telefonicamente o venire di persona a trovarmi in ufficio su appuntamento.

In questi mesi i furti sono in aumento e viste le chiamate che stanno arrivando sono sicuro che ogni anno ci avvicineremo ad aiutare tantissime persone e famiglie.

Per maggiori informazioni, preventivi o assistenza su impianti già installati https://www.dottorantifurto.it