Sir, scattata l’operazione Mondiale in Brasile: il programma

La competizione vede ai nastri di partenza, oltre appunto alla Sir Safety Susa Perugia, un’altra formazione italiana, la Trentino Itas, gli iraniani del Paykan Club, e tre formazioni brasiliane, gli organizzatori della manifestazione e campioni in carica del Sada Cruzeiro Volei, l’Itambè Minas ed il Volei Renata.

Le sei formazioni sono divise in due gironi. Nella Pool A sono state inserite Perugia, Sada e Renata mentre nella Pool B giocano Trento, Minas e Paykan. I due raggruppamenti si giocano con formula all’italiana, le prime due di ogni girone accedono alle semifinali incrociate, le vincenti delle due semifinali giocano per il titolo, le perdenti per il 3°/4° posto.

Si parte con le partite mercoledì 7 dicembre, i Block Devils entrano in gioco il giorno seguente alle ore 21:00 brasiliane (le ore 1:00 della notte tra l’8 ed il 9 dicembre in Italia) contro il Volei Renata mentre la sfida con il Sada è in programma venerdì 9 alle ore 21:15 brasiliane (le ore 1:15 della notte tra il 9 ed il 10 dicembre in Italia). Sabato 10 le due semifinali alle ore 18:15 e 21:15 brasiliane (rispettivamente le 22:15 del 10 dicembre e le 1:15 della notte tra il 10 e l’11 dicembre in Italia), domenica 11 le finali, alle ore 13:00 (le ore 17:00 italiane) quella per il 3°/4° posto, alle ore 16:00 (le 20:00 italiane) quella per il 1°/2° posto.

Tutte le gare del Mondiale per Club delle formazioni italiane saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204 della Piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli e Michele Gallerani ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Copertura totale invece streaming della piattaforma web Volleyballworld.tv.