Sir – Modena, la Prefettura: ok ai tifosi fino al 25%

I tifosi potranno assistere alla gara di Supercoppa di volley di domenica tra la Sir e Modena. E con un numero ampliato rispetto alle attuali limitazioni anti Covid.

Il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, che si è riunito oggi in Prefettura. All’ordine del giorno c’erano proprio le misure legate alla sicurezza ed alle limitazioni dei rischi di contagio da Coronavirus.

Esaminati i singoli piani di sicurezza, è stato deciso di autorizzare per la gara Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Modena l’ingresso di un numero maggiore di spettatori rispetto a quello ordinariamente consentito per le attuali regole anti Covid. Gli ingressi consentiti potranno dunque essere elevati sono al limite del 25 per cento della capienza complessiva del PalaBarton. Quindi, considerando che la capienza del Palasport di Perugia è ufficialmente di 3.800 posti, un migliaio scarsi gli spettatori che saranno ammessi.

La governatrice Tesei e il prefetto Gradone hanno raccomandato, per questo ed altri eventi sportivi che si terranno in Umbria in questi giorni, un’attenta pianificazione al fine di limitare i rischi di contagio da Covid-19.

Une bella notizia per gli appassionati di volley e soprattutto per i Sirmaniaci, che per la gara di domenica contro Modena (diretta Rai Sport ore 20,45) stanno preparando una coreografia di incitamento ai Block Devils dopo la prolungata assenza a causa dell’emergenza Coronavirus.

Società e amministrazione comunale dovranno ora allestire il PalaBarton, riguardo gli ingressi, i servizi sanitari e le postazioni del pubblico, così da garantire il necessario distanziamento.