Sir: il 22 il raduno al PalaBarton, ma ancora per pochi

Ultimi giorni di sole e di mare per i Block Devils, che giovedì 22 agosto torneranno a sudare al PalaBarton, dove si terrà la preparazione in vista dell’avvio della nuova stagione agonistica, agli ordini di Vital Heynen.

Il nuovo coach bianconero ed il suo staff hanno dato appuntamento per il “primo giorno di scuola” la mattina del 22 agosto al palasport di Pian di Massiano che sarà il cuore pulsante di questa prima fase di lavoro per i Block Devils. Ben pochi saranno gli atleti che si presenteranno subito al raduno. Della rosa della prima squadra giovedì alle ore 17 risponderanno presenti appena in tre: il libero Alessandro Piccinelli, il centrale Fabio Ricci ed il palleggiatore Tsimafei Zhukouski, quest’ultimo già arrivato in città.

Tutti gli altri, impegnati con le proprie nazionali in vista dei rispettivi impegni internazionali, raggiungeranno il resto della comitiva “a scaglioni” durante la preparazione stessa. Sarà invece a Perugia, per i primi tre giorni di lavoro, Vital Heynen che poi tornerà alla guida della nazionale polacca per ritornare in Umbria a ridosso dell’inizio della stagione.

In questa prima fase di lavoro, in particolare per gli allenamenti tecnici, la società attingerà a piene mani dal settore giovanile bianconero integrando il gruppo con i giovani Block Devils che saranno un supporto utilissimo e necessario per poter svolgere attività sul campo con la palla.

I primi tre giorni verteranno in particolare sulla conoscenza con il nuovo staff tecnico che alternerà lavoro fisico in sala pesi, agli ordini del nuovo preparatore atletico Fons Vranken, ad attività tecnica al palazzetto e sulla sabbia.

Abbonamento anche a rate

Recependo le richieste dei propri tifosi, la società comunica che da martedì 20 agosto sarà possibile acquistare l’abbonamento stagionale mediante un pagamento suddiviso in due rate: il 50% dell’importo al momento della stipula dell’abbonamento ed il restante 50% tassativamente entro e non oltre il 15 gennaio 2020. Tale modalità di pagamento sarà possibile unicamente presso l’Outlet della Sir Safety System, mentre online e nei punti vendita vivaticket l’acquisto sarà possibile solo con pagamento in unica soluzione.

La società fa presente che il saldo da versare entro il 15 gennaio 2020 sarà vincolante per il proseguo dell’utilizzo dell’abbonamento. In caso di mancato pagamento della seconda rata nei tempi indicati, l’abbonamento stesso verrà bloccato ed il posto riservato sarà poi messo in vendita liberamente.

Restano invariate le date di scadenza per la prelazione vecchi abbonati (fino alla mezzanotte dell’1 settembre) e dell’inizio della vendita libera (dalle ore 12:00 del 4 settembre).

