Sinistra per Perugia con Ferdinandi, socialisti verso Monni | Direttorio Pd

L'assemblea comunale dem indica Tosti e Chianella per affiancare Bistocchi nella gestione della campagna elettorale

Con i Socialisti che virano verso Monni (e occorrerà vedere le ripercussioni anche nelle altre città al voto), la candidata sindaco progressista Vittoria Ferdinandi incassa l’appoggio di Sinistra per Perugia e quello, tanto ufficiale quanto scontato, del Pd locale.

L’Assemblea comunale del Partito democratico di Perugia, riunitasi martedì sera, ha infatti approvato, per acclamazione la candidatura di Ferdinandi e il percorso di coalizione “Un Patto Avanti”.

Per una campagna elettorale che, come chiesto dai “ribelli” del partito, non sarà gestita in solitario da Sarah Bistocchi, nominata commissaria dopo le dimissioni del segretario Cristofani. La mediazione è stata trovata nell’individuazione di una sorte di direttorio, composto dalla stessa Bistocchi, da Mario Tosti e Antonello Chianella. Restano in carica anche le figure di garanzia del partito comunale, ovvero il presidente dell’Assemblea Paolo Coletti, e il tesoriere, Massimiliano Baroni, che affiancheranno il neo costituito gruppo di lavoro.