Sindaco si rinchiude nella gabbia del canile per protesta

Rachele Taccalozzi, sindaco di Montefranco (TR), è giunta all’estremo gesto di rinchiudersi in una gabbia, con tanto di fascia Tricolore, per protestare contro chi sta bloccando l’adozione di quattro cagnolini appartenenti al suo Comune.

“Interrogheremo ancora una volta e con urgenza l’assessore Barberini per fare piena luce su questa come su altre annose vicende che molti cittadini ed associazioni sistematicamente ci segnalano – comunicano Maria Grazia Carbonari e Andrea Liberati del MoVimento 5 Stelle – ci rivolgeremo al Consiglio Regionale dell’Umbria a cominciare dall’anomala morìa di cani avvenuta all’interno del sanitario della ASL Umbria 2 da luglio dello scorso anno, per proseguire con le difficoltà che si riscontrano in varie strutture per le adozioni degli animali, cosa che, oltre al benessere dei nostri amici a quattro zampe, nuoce anche alle casse pubbliche. Per alcuni Comuni infatti tali spese rappresentano oramai un costo insostenibile.

Domani informeremo dei fatti il Ministero della Sanità – precisano i pentastellati – e, nuovamente, gli organi giudiziari preposti. Richiediamo inoltre il commissariamento del servizio veterinario della USL 2, visto che le anomalie riscontrate finora sembrano variamente ripetersi, nel silenzio assordante della Giunta regionale e nella nulla o scarsa incisività della stessa direzione generale ASL 2″.



