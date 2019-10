Silvio Berlusconi si improvvisa cioccolatiere a Eurochocolate

Silvio Berlusconi stamane a Perugia ha girato le vie del centro Storico tra gli stand di Eurochocolate. Accompagnato dall’organizzatore di Eurochocolate Eugenio Guarducci e dal Sindaco Andrea Romizi, anche lui FI, si è improvvisato “cioccolatiere” in Piazza Matteotti, con i grembiuli della manifestazione. La cioccolata per il leader di Forza Italia era rigorosamente fondente.

Gli azzurri si sono stretti intorno al Presidente, tutti i candidati hanno seguito i suoi appuntamenti. Un calore particolare ieri sera alla cena di autofinanziamento, dove si è intrattenuto a lungo, sommerso da richieste di foto.

Ha parlato per più di mezz’ora, ricordando in particolare che “nel centrodestra il leader è colui il cui partito prende più voti. È evidente che se Salvini è oltre il 30 per cento sia lui il leader, ma noi non siamo la Lega, siamo i continuatori della tradizione liberale, occidentale, cristiana, garantista”.

