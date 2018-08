Silver Spuleti, il successo di Jacopo Martellini e per Ferragosto arriva Happy Gourmet

Hiro, Igles Corelli, Giorgio Barchiesi (in arte Giorgione), sono solo alcuni degli chef con cui il giovanissimo Jacopo Martellini ha collaborato. Un’occasione unica per un neo diplomato alla scuola alberghiera. Un’opportunità che Jacopo ha saputo sfruttare al meglio, tanto che a meno di un anno dal termine del suo percorso scolastico, ha aperto un ristorante nella sua città, una città a vocazione turistica ma anche caratterizzata da uno spirito piuttosto critico. Ebbene, Jacopo è riuscito in poche settimane a mettere d’accordo tutti tanto che al Silver Spuleti, se ci vuoi andare, devi prenotare per non perdere l’occasione di mangiare uno degli hamburger gourmet serviti con un panino a scelta, rigorosamente impasto preparato da Jacopo e farcito di alga spirulina, zucca e sesamo, o magari ciliegia e ravanello.

Non solo carne. A pranzo è sempre possibile mangiare pasta fatta in casa e immancabile la pinsa con impasto lasciato a lievitare per 72 ore, condita nel modo più classico oppure proposta in versione gourmet. E poi i taglieri con formaggi e affettati locali, perché il k0 è un’imperativo, tartare, tagliate e dolci che coniugano tradizione e innovazione.

Questi i cardini della cucina di Jacopo perché, come gli è stato insegnato dagli chef stellati con i quali ha avuto il piacere di lavorare, “l’ingrediente è la cosa più importante e va rispettato. Così come la tradizione, che deve essere conosciuta bene e tenuta come base di partenza – spiega il giovane cuoco – per poi sviluppare piatti nuovi che diventano espressione della creatività di chi la cucina la ama davvero”.

A Ferragosto il Silver ha deciso di organizzare qualcosa di diverso per la sua clientela e rimarrà dunque aperto a pranzo con menu a base di tartufo e a cena con un menu speciale Happy Gourmet. Quello serale sarà un buffet con antipasto di salumi e formaggi filiera km 0 e pinsa, con degustazione delle nuove pinse speciali e poi hamburger d’oca e pan salsiccia e per finire il dessert, semifreddo di lamponi e lime. Tutto condito da musica live.

Per info e prenotazioni 346 017 2874

