SII Terni, errore nell'invio solleciti di pagamento | Ecco come risolvere - Tuttoggi

Nell’ultimo mese la SII ha inviato agli utenti che non avevano provveduto al saldo delle bollette, diversi solleciti bonari di pagamento, secondo procedura.

Errore nel ritiro raccomandata

I solleciti sono arrivati o tramite pec o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso agli utenti che non sono stati trovati presso i loro recapiti, è stato lasciato un avviso di giacenza che erroneamente e per limitati casi, ad oggi meno del 2 per cento, ha previsto il ritiro della raccomandata presso la sede di Perugia del vettore.

Come risolvere

Il Servizio Idrico Integrato di Terni comunica a tutti gli utenti che hanno ricevuto o che riceveranno tale avviso, che non è necessario recarsi nel capoluogo umbro per ritirare il sollecito. Basta compiere due semplici operazioni. L’utente, contattando il numero della filiale Nexive di Perugia (075 – 42.00), può chiamare ed essere guidato passo passo nel download della raccomandata o chiamare per concordare un secondo tentativo di recapito. Per maggiori informazioni è possibile contattare il contact center della SII ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.