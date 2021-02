Sicurezza, telecamere in piazza Matteotti. Zuccarini: "Impegno mantenuto" - Tuttoggi

Funzionanti le telecamere di sorveglianza

Telecamere a piazza Matteotti. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, annuncia l’impegno rispettato, dopo le situazioni di difficoltà della scorsa estate. “Come promesso, abbiamo installato le telecamere di videosorveglianza in piazza Matteotti: in questa maniera saremo in grado di garantire il controllo della zona 24 ore su 24 tutti i giorni, mantenendo l’impegno che avevamo assunto”, dice Zuccarini.

“Fine del degrado”

“Abbiamo scelto dispositivi di ultima generazione della massima efficienza e funzionalità , per ottenere i risultati migliori. Dopo i primi interventi di riqualificazione che hanno reso la piazza maggiormente fruibile e decorosa, strappandola dal vergognoso degrado in cui da anni era stata colpevolmente abbandonata, sta proseguendo il lavoro sui progetti di recupero e rivitalizzazione per il rilancio di un’area strategia non solo per il centro storico ma per l’intera città. Al tempo – prosegue Zuccarini – stesso stiamo anche lavorando all’ammodernamento dell’intero sistema di videosorveglianza, con l’individuazione delle telecamere da sottoporre a manutenzione, quelle da sostituire e con l’installazione di nuovi impianti. La sicurezza è e resta una delle nostre priorità, per tutto quanto di nostra competenza saremo sempre in prima linea”.