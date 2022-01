Sicurezza stradale e green pass, carabinieri Norcia multano 4 persone

L'esito dell'attività dei carabinieri della Compagnia di Norcia nel fine settimana scorso in merito ai controlli sulle strade e sulla normativa antiCovid

Nel pomeriggio di sabato 22 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Norcia hanno intensificato il controllo del territorio mettendo in campo un servizio coordinato che ha visto l’impiego complessivo di quattro mezzi e otto militari.

Sono stati controllati 22 veicoli e sono state elevate 3 contravvenzioni per violazione del Codice della strada; in particolare, due automobilisti sono stati sanzionati per aver effettuato un sorpasso in condizioni di divieto e un altro poiché circolava senza la prevista copertura assicurativa.

L’importo totale delle sanzioni irrogate ammonta a 950,00 euro, e si è proceduto al sequestro amministrativo del veicolo e al ritiro della carta di circolazione.

Nel corso del servizio sono state sottoposte a controllo:

104 persone,

17 delle quali già note ai militari dell’Arma.

I Carabinieri hanno anche attivato le verifiche per il rispetto della normativa anti-Covid.

Sono stati controllati:

7 esercizi pubblici;

64 persone; una di queste è stata sanzionata per il mancato possesso della certificazione verde, in violazione delle normative vigenti.

La presenza dei carabinieri sulle principali arterie stradali e nel centro della città di Norcia concorre ad aumentare la sicurezza percepita da parte della popolazione, incrementando l’attività di prevenzione e di contrasto alle condotte illecite.