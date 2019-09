Sicurezza, nuove telecamere di videosorveglianza in centro e nelle frazioni

La giunta comunale di Umbertide, su proposta dell’assessore alla Polizia Locale, ha deliberato l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. La decisione è stata presa a seguito dei recenti episodi criminali, che hanno visto ladri di opere d’arte in azione nella Chiesa della Collegiata e in quella di Verna/Calzolaro.

Il sistema sarà potenziato provvedendo all’installazione di telecamere di contesto e di lettura targhe in alcuni luoghi fondamentali per la sicurezza urbana, nonché per la tutela del patrimonio culturale esistente nel Comune. L’esigenza di monitorare uno snodo fondamentale del centro storico, come quello di piazza Mazzini, è particolarmente sentita, soprattutto in considerazione dello svolgimento di eventi pubblici e iniziative commerciali. L’area è anche sede di un importante snodo viario della città in quanto posto all’incrocio tra via Vittorio Veneto, piazza Mazzini e via Roma e il posizionamento di telecamere renderebbe sorvegliabile anche la Collegiata, come detto più volte oggetto di furto di opere d’arte.

Per quanto riguarda le frazioni di Verna e Calzolaro, snodo nevralgico della videosorveglianza è la realizzazione di una postazione con telecamere di lettura targhe all’altezza di via Battiticci e via Nestore. Tale punto consentirà di visionare i veicoli diretti verso il centro di Umbertide e controllare le auto che, provenienti da Trestina, si dirigeranno verso l’abitato di Calzolaro. Anche in tale postazione verranno installate telecamere per la registrazione delle immagini di contesto, in modo da consentire alla Polizia Locale e alle Forze dell’ordine di disporre del massimo numero di informazioni per accrescere la sicurezza urbana del territorio.

