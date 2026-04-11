Sicurezza sul lavoro, qualità e formazione: da costo a vantaggio competitivo - Tuttoggi.info

Sicurezza sul lavoro e consulenza integrata: il metodo del Dott. Michele D’Angeli trasforma la compliance normativa in un vantaggio competitivo per le PMI

In uno scenario normativo sempre più articolato, dove obblighi e verifiche aumentano senza sosta, la sicurezza sul lavoro è un tema che non può più essere gestito come una mera formalità amministrativa. Richiede organizzazione, competenze solide e, soprattutto, una presenza concreta ed è proprio in questo che fa la differenza il valore di un professionista, di un consulente il Dott. Michele D’Angeli e la sua società di consulenza OBIS (www.obiettivosicurezzalavoro.com) che da oltre 15 anni ha scelto di distinguersi attraverso un reale affiancamento operativo e strategico alle imprese.

Dalla teoria alla pratica: come trasformare la sicurezza in vantaggio competitivo

“Uno dei servizi a cui tengo personalmente è l’accompagnamento diretto delle aziende nella gestione completa della sicurezza, con un taglio pratico e non soltanto documentale,” con queste parole apre l’intervista, il Dott. Michele D’Angeli. “Non mi fermo alla redazione del DVR o all’invio di scadenzari: mi inserisco nei processi aziendali per comprendere come rendere tutto più semplice, efficiente e sicuro per chi lavora”.

In questi termini la differenza non è il sentito dire o l’aver letto, ma la fa un intervento tangibile che parte dall’analisi delle attività aziendali e si traduce nell’applicazione di soluzioni concrete e sostenibili. Il traguardo da perseguire è preciso: trasformare la sicurezza da voce di costo, percepita come mero adempimento, a reale fattore competitivo e migliorativo.

Caso reale: riduzione sanzioni del 90% e azienda salvata dalla chiusura

Dinamiche lavorative che rendono sempre più utile per le aziende l’esperienza del Dott. D’Angeli e del suo team; come il caso che ha segnato la differenza. Una tra le esperienze più rilevanti, e che rappresenta al meglio l’efficacia di questo metodo.

“Ricordo chiaramente un episodio: sono stato contattato con urgenza da un’azienda umbra, a me sconosciuta, che aveva ricevuto una diffida dall’ente di controllo con rischio di chiusura e oltre 30.000 euro di sanzioni. Abbiamo esaminato a fondo la situazione e predisposto un piano di rientro per sanare le non conformità. Siamo riusciti a ridurre le sanzioni del 90% e ad evitare la sospensione dell’attività ma, soprattutto, l’azienda ha intrapreso un percorso consapevole nella gestione della sicurezza, che oggi rappresenta un elemento distintivo nei rapporti con clienti e committenti” ricorda fiero il Dott. D’Angeli.

Consulenza integrata: il futuro tra sicurezza, privacy e sostenibilità

Un’azione certosina che, non si è limitata a risolvere l’emergenza, ma ha trasformato l’organizzazione interna dell’impresa, rafforzandone solidità, reputazione e posizionamento sul mercato.

Lo sguardo, tuttavia, è già rivolto al futuro della consulenza integrata che è gia realtà.

“Ora il mio obiettivo, è informare le aziende dei vantaggi che possiamo offrire nei servizi di compliance normativa trasversale, supportandole nella costruzione di un sistema integrato che comprenda sicurezza, ambiente, privacy, formazione, certificazioni e qualità. Troppo spesso queste aree vengono trattate separatamente, generando inefficienze e sottovalutando i rischi. Oggi è indispensabile adottare una visione unica, strategica e calibrata sulle esigenze specifiche”, puntualizza.

Un modello integrato che include:

il Modello Organizzativo 231 ,

, la gestione della privacy secondo il GDPR ,

, i sistemi di Whistleblowing e anticorruzione ,

, la consulenza ambientale e la gestione dei rifiuti ,

, lo sviluppo di Sistemi Qualità-Sicurezza-Ambiente conformi agli standard ISO ,

, la valutazione ESG , la due diligence ,

, la , il risk management.

A ciò si aggiunge anche l’attenzione alla dimensione umana, con attività di:

Team building ,

, i programmi di formazione continua per il personale e

per il personale e il Welfare aziendale.

Team multidisciplinare: il vero valore aggiunto per le PMI

Il punto di forza del modus operandi di OBIS è l’inserimento nello staff di figure professionali specializzate. Processo che ha consentito di costruire un’offerta multidisciplinare strutturata, in grado di sollevare l’imprenditore dagli aspetti tecnici e normativi e di accompagnare l’azienda in un percorso di crescita armonico e multisettoriale.

Alla domanda: quale consiglio D’Angeli si sente di rivolgere ai titolari d’impresa, la risposta è chiara e diretta:

“Se posso dare un suggerimento, è questo: non aspettate un’ispezione per mettere ordine. La sicurezza non è un costo, ma un investimento. E non è necessario complicare i processi. Con un affiancamento adeguato si può essere pienamente in regola senza rallentare la produzione, anzi rendendola più efficiente”, consiglia.

Consulenza personalizzata: ogni azienda ha la sua strategia

Prevenire, pianificare e monitorare diventano così leve concrete di miglioramento organizzativo. In tutto questo, il valore delle PMI con un partner dedicato è di focale importanza.

Il riferimento principale sono proprio loro: le piccole e medie imprese, realtà che spesso non dispongono di una struttura interna dedicata ma che devono rispettare gli stessi obblighi delle grandi organizzazioni.

“Le PMI che cercano un partner preparato ma anche presente, capace di risolvere criticità e non solo di produrre documentazione, rappresentano il mio interlocutore ideale. Non propongo consulenze standardizzate: ogni azienda ha caratteristiche, dinamiche e bisogni propri. Per questo ogni intervento è personalizzato, concreto e sostenibile”, il Dott. D’Angeli conclude orgoglioso l’intervista.

Tradurre le norme in azioni operative, garantire assistenza tempestiva e costante, organizzare la formazione senza incidere negativamente sulla produttività, rendere l’impresa più sicura e al tempo stesso più competitiva: sono questi i fondamenti del metodo OBIS, orientato ai risultati e non alla mera formalità.

Perché oggi, in un settore così delicato come la sicurezza sul lavoro, la differenza non la fa chi compila moduli, ma chi progetta e costruisce sistemi efficaci. E per le aziende che desiderano evolvere realmente, la scelta è chiara: affidarsi a un partner capace di trasformare la compliance in un autentico valore strategico e differenziante.