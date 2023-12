Sicurezza, altre 7 telecamera a Fontivegge e Bellocchio

Saranno posizionate in via Mario Angeloni, via Capitini, tre in via Settevalli (tratto iniziale), via Cortonese e via Diaz

Altre 7 telecamere per la sorveglianza nella zona tra Fontivegge e Bellocchio. I sette impianti, decisi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore Merli, verranno posizionati in via Mario Angeloni, via Capitini, tre in via Settevalli (tratto iniziale), via Cortonese e via Diaz. Per una spesa di 48mila euro.



“Con questa operazione – spiega l’assessore Luca Merli – saremo in grado di rispondere concretamente ad una richiesta pervenutaci direttamente dalle forze dell’ordine che segnalavano esigenze di videosorveglianza in alcune aree del quartiere al momento scoperte. Ciò permetterà di contrastare ulteriormente i fenomeni criminalità migliorando la sicurezza ed il decoro della zona. Si tratta, evidentemente, di un ulteriore tassello nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione di Fontivegge, Bellocchio ed aree limitrofe che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo con interventi urbanistici, funzionali, di sicurezza e quant’altro utile per rivitalizzare e valorizzare i quartieri interessati. Siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare, ma la strada intrapresa è quella giusta. Infine l’occasione è gradita per rivolgere un ulteriore ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, compresa la nostra polizia locale, per il lavoro che quotidianamente svolgono non solo nell’area della stazione ferroviaria ma in tutta la città per garantire la sicurezza e tranquillità dei cittadini”.