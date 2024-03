Sicurezza a Terni, installate 15 telecamere. Altre 39 in arrivo - Tuttoggi.info

Corridore: "La Direzione Servizi digitali ha già fatto l’affidamento per l’attivazione di altre 7 telecamere"

Da luglio 2023, a Terni, sono state installate 15 nuove telecamere nelle aree di via Puglie, di Largo Atleti Azzurri D’Italia, del Parco di via del Tordo, della rotonda dello Stadio, del Piazzale Marinai d’Italia, di Piediluco, di Piazza San Giovanni Decollato, della Passeggiata, della Passerella della Stazione ferroviaria.

“La Direzione Servizi digitali – dichiara il vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore – ha già fatto l’affidamento per l’attivazione di altre 7 telecamere, che andranno a coprire o integrare le zone di Corso Tacito, Piazza Dalmazia, Parco Via Magenta, strada Achille Grandi, Parco Borgo Bovio, viale Brin”.

Sicurezza nei parchi

“Importante, poi, la risposta di sicurezza per i parchi; è in corso la gara per l’attivazione di 32 strumenti di videosorveglianza nei parchi cittadini: La Passeggiata, Parco Ciaurro, Parco Le Grazie, Parco via Martiri della Libertà, Parco viale Luigi Campo Fregoso, Area Verde Viale Brenta, Parco Via Mola di Bernardo, Parco Viale Trento Emanuela Loi, Parco I Campacci – Marmore.

Il ‘Progetto Parchi’ ha un valore complessivo di oltre 135 mila euro, finanziato per 105 mila euro tramite la partecipazione a un bando del ministero dell’Interno e per 30.000 euro con i fondi dell’Ente”.



“Le altre telecamere e la nuova centrale operativa della Guardia di Finanza, invece, sono state realizzate grazie ai fondi del ‘Patto Terni Città sicura’, che prevedevano un investimento di 57.000 euro, e a fondi interni dell’Ente per circa 20.000 euro”, conclude Corridore.