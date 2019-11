Si ritrova faccia a faccia con i ladri, paura a Gaifana

Ci risiamo. Nonostante il vasto spiegamento di forze dell’ordine nell’eugubino-gualdese, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Prefetto, i ladri sono tornati a colpire a Gualdo Tadino.

Stavolta, nella serata di giovedì (21 novembre), il colpo è avvenuto a Gaifana, intorno alle 19. A quell’ora i proprietari di casa, una ragazza 35enne e la nonna 80enne, si trovavano in taverna, quando all’improvviso hanno sentito dei rumori provenire dai piani superiori. Una volta salite si sono trovate faccia a faccia con i malviventi, che a tutta velocità si sono precipitati verso la porta d’ingresso, dalla quale erano anche entrati forzandola.

I due uomini, che secondo le ragazza si sarebbero parlati in una lingua non italiana, hanno portato via solamente uno zaino, con all’interno dei videogiochi. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri di Gualdo Tadino. Purtroppo i ladri, coperti da dei cappucci, non sono stati visti in volto dalla donna.

