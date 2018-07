Si rifà l’asfalto in viale Giacomo Matteotti, cambia la viabilità

Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura in viale Giacomo Matteotti. La prima fase dell’intervento, che sta interessando il tratto dall’ingresso sud di Spoleto a piazza della Libertà, terminerà venerdì 27 luglio per poi proseguire, dopo l’asciugatura dell’asfalto, con la realizzazione della segnaletica orizzontale.

In concomitanza con i lavori, che sono eseguiti dalla ditta Ardeatina Appalti srl per un importo totale di circa 80.000 euro, è stata modificata anche la viabilità nel tratto interessato. Da oggi e fino venerdì 10 agosto, dalle ore 7.00 alle 19.00, è istituito il senso unico alternato lungo viale Matteotti nello spazio impegnato dai lavori. Sarà vietato quindi il transito veicolare sul lato di svolgimento dell’intervento di asfaltatura per garantire, in totale sicurezza, il transito dei veicoli ed il passaggio dei pedoni.

