Si perde per andare a rinnovare la patente, 91enne soccorsa dalla polizia - Tuttoggi

La 91enne ha spiegato di essersi recata a Foligno per il rinnovo della patente di guida ma a causa del buio e dei vetri appannati, aveva perso l’orientamento.

Si è persa dentro Foligno, dove si era recata per le pratiche di rinnovo della patente. Ci ha pensato la polizia a soccorrere una automobilista 91enne ieri pomeriggio.

A far intervenire gli agenti del commissariato di polizia è stata una chiamata al numero unico di emergenza 112, che segnalava la presenza di un’automobilista in difficoltà che procedeva con fare incerto in via Damiano Chiesa.