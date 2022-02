Si finge operatore di Call Center e sfila 4.500 euro dal conto corrente di una spoletina - Tuttoggi

Abile operazione di "Phishing" messa a punto da 4 malviventi che avevano aperto tre conti correnti in varie banche di Puglia e Campania per il bottino

Nella settimana appena terminata il personale della Compagnia di Spoleto si è concentrato su un grave evento che ha coinvolto una signora di Spoleto truffata della somma di 4.500 euro sottratti dal proprio conto corrente bancario. L’evento è stato oggetto di una articolata attività d’indagine portata avanti dai militari della Stazione Carabinieri di Spoleto che, dalla ricezione della denuncia-querela, hanno avviato una fitta serie di accertamenti utili alla ricostruzione analitica di quanto accaduto.

I fatti

Nel dettaglio, la signora, dopo essere stata destinataria di un “sms” sul suo cellulare e con la quale si evidenziava la necessità di sostituire le “credenziali home-banking” del suo conto bancario on-line, ha poi aperto un “link” e poco dopo è stata contattata telefonicamente da un presunto operatore.

L’uomo ha poi convinto la donna a compiere per ben tre volte le operazioni di ingresso sul suo conto on-line, consentendo ai malfattori di compiere 3 operazioni bancarie in sequenza, corrispondenti a tre bonifici di 1.500 euro ciascuno nei confronti di altrettanti tre soggetti che nei giorni scorsi avevano aperto dei c/c bancari in tre differenti istituti di credito.

Solo successivamente la vittima si è resa conto di essere stata truffata e acquisiva consapevolezza di quanto fosse accaduto, valutando immediatamente di sporgere denuncia-querela nei confronti dei responsabili del reato.

Le indagini incrociate dei Carabinieri di Spoleto hanno consentito di individuare i presunti autori del reato in tre soggetti che avevano acceso tre distinti conti correnti in banche operanti in Campania e Puglia. I tre individui identificati si sono avvalsi di una quarta persona che ha svolto la funzione di operatore di call-center con la vittima.