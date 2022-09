Si finge muratore e truffa il cliente per 550 euro: denunciato - Tuttoggi

Una volta accordati su tempistiche e modalità di esecuzione, il truffatore aveva richiesto il versamento di una caparra di 550 euro su una postepay, cosa che la vittima aveva immediatamente fatto per poter avviare i lavori. Da quel momento in poi, però, il presunto muratore avrebbe iniziato ad accampare varie scuse, tra cui l’aver contratto il Covid e finanche l’essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale, fino a rendersi, successivamente, del tutto irreperibile.

A quel punto la vittima si è rivolta ai Carabinieri di Cannara, denunciando l’accaduto. Le indagini avviate dai militari hanno permesso di risalire all’identità dell’uomo che si spacciava per muratore, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi di reato di truffa aggravata.