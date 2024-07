Si è spento Luciano Sabatini, fondò la Costa d’Oro con Santirosi | A settembre nascerà la Fondazione sulle malattie neurodegenerative a cui stava lavorando - Tuttoggi.info

Luciano Sabatini, cofondatore del noto oleificio Costa d’Oro, si è spento questo pomeriggio all’ospedale di Terni. Avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 19 luglio. La notizia sta facendo il giro della città di Spoleto e della stessa Regione Umbria dove l’imprenditore era molto conosciuto e stimato.

Questa mattina era stato dimesso dal San Raffaele di Milano per essere trasferito al Santa Maria di Terni dove però, è spirato poco dopo l’arrivo.

Nulla faceva presagire una fine così repentina. Spoleto è sotto choc per la perdita di un altro pilastro della propria storia industriale che solo negli ultimi mesi ha registrato la dipartita di Alberto Pacifici e Giuseppe Chiavari.

Nel 1968, insieme al suocero Angelo Santirosi (scomparso qualche anno fa), aveva dato vita all’oleificio Costa d’Oro, divenuto un marchio internazionale presente in oltre 100 Paesi. Il nome della azienda fu scelto per rendere omaggio proprio a questa parte del Cuore verde d’Italia: costa in spoletino significa collina, l’oro era il frutto del duro lavoro per la produzione dell’olio (sovente chiamato oro verde).

Nel 2018, in occasione dei 50 anni della fondazione della industria agroalimentare, il gruppo Costa d’Oro si è alleato con il colosso francese Avril.

La vita di Luciano Sabatini era stata dedicata interamente al lavoro e alla famiglia (alla amata moglie Luigina e alle figlie Ludovica e Valentina). Senza dimenticare il sociale: importante l’impegno messo in campo quando la pandemia da covid paralizzò anche Spoleto. Sua la prima cospicua donazione in denaro per far fronte all’emergenza come pure l’acquisto di una barella di biocontenimento e altre forniture necessarie a garantire la sicurezza di pazienti e operatori del nosocomio.

Ancor più importante il progetto che stava per concretizzare proprio in questi giorni: la nascita di una Fondazione per la ricerca scientifica sulle malattie neurodegenerative. Iniziativa, seguita dal noto studio Ambrosetti di Milano e che vedrà partecipe l’Istituto San Raffaele di Milano, di cui si sarebbe dovuto parlare venerdì prossimo in un incontro a Spoleto con alcuni vertici del Ministero della Salute. In vista dell’inaugurazione fissata per il prossimo settembre, appuntamento che le figlie hanno già confermato di voler avviare secondo la volontà del papà.

Le esequie si terranno nella basilica di San Pietro, alle pendici del Monte Luco, mercoledì 3 luglio alle ore 10.30. Alla moglie Luigina, alle figlie Ludovica e Valentina e ai parenti tutti giunga il cordoglio della nostra redazione

© Riproduzione riservata