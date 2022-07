Shopping a sorpresa con Jennifer Lopez e Ben Affleck FOTO

Una famiglia spoletina in vacanza nella capitale francese ha incontrato la coppia più glamour dell'estate in luna di miele

Shopping a sorpresa con Jennifer Lopez e Ben Affleck per una famiglia spoletina in vacanza a Parigi. All’interno de La Samaritaine, iconico grande magazzino nel primo arrondissement della capitale francese, sono apparsi tra i clienti i due attori, a braccetto. Lei in abito rosso, con una generosa scollatura. Lui con pantaloni scuri e camicia celeste.

Ben Affleck e Jennifer Lopez a Parigi (riproduzione vietata)

La coppia – che alloggia all’Hotel de Crillon, in Place de la Concorde – non è certo passata inosservata. E subito, dopo un attimo di stupore, sono scattati i cellulari dei presenti, per immortalare il momento e portarsi a casa un ricordo dell’incontro.