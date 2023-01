Servizio Civile, il Comune di Gubbio cerca 16 volontari - Tuttoggi

“La giunta – spiega l’assessore Simona Minelli – ha deciso di offrire l’opportunità di partecipare al Servizio Civile Universale all’interno della struttura comunale a un numero consistente di giovani, che saranno impegnati in progetti molto diversi tra loro: dall’assistenza a minori, anziani o disabili, alla tutela del patrimonio artistico, dall’educazione alla promozione culturale, ambiente, servizio manutenzioni, all’ufficio progetti europei fino al patrimonio. I volontari potranno impegnarsi in attività a vantaggio della collettività, utili allo stesso tempo per sperimentare sul campo le proprie competenze e acquisirne di nuove. Anche gli altri Comuni della Zona sociale 7 hanno messo a diposizione alcuni posti”.

Per illustrare ai giovani interessati i diversi progetti, finalità e attività, il prossimo 20 gennaio alle 16.30 si terrà un incontro pubblico presso la sede dell’Informagiovani, in Via di Fonte Avellana, 8 (all’interno della Biblioteca Sperelliana) con la presenza dei soggetti attuatori che potranno rispondere a ogni domanda. Inoltre il 26 gennaio e 2 febbraio, dalle 15.30 alle 17.30, al Digipass, in via Gioia 6, si potrà presentare on line la propria candidatura con l’assistenza degli operatori. La domanda si presenta solo per un unico progetto e un’unica sede, esclusivamente on line, tramite SPID, attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Tutte le informazioni sul bando e gli specifici progetti che si realizzeranno a Gubbio e nell’intero territorio della Zona Sociale 7 sono disponibili nel sito dell’Informagiovani eugubino. Per un aiuto nella scelta del progetto e la compilazione della domanda è possibile rivolgersi già da subito all’Ufficio Informagiovani in via di Fonte Avellana 8, il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 15 alle 18