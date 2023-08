Servigliano, il palio va a Daniele Scarponi

Lionetti si ritira, per lui a rischio la Quintana della Rivincita di Foligno.

Daniele Scarponi, il cavaliere folignate chiamato a sostituire Massimo Gubbini per Paese vecchio, vince il palio del Torneo cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano. La gara è un testa a testa con un altro folignate, questa volta in gara come titolare, Luca Innocenzi, che per la Quintana di Foligno resta appeso alla decisione della Commissione Giustizia e disciplina dell’Ente Giostra.

Il popolo del Contrastanga a Servigliano per tifare Scarponi

A tifare per Scarponi, che al Campo de li giochi veste i panni del Furente del Contrastanga, un gran numero di rionali umbri, che non hanno potuto che esultare per il risultato raggiunto. Innocenzi si classifica secondo, ad una incollatura. Terzo Mario Cavallari per San Marco. Segue Lorenzo Melosso per il Badia. Ultimo Nicholas Lionetti, per Navarra, che si ritira però a causa del dolore alla spalla.

Lionetti e l’infortunio

Lionetti potrebbe aprire un problema anche in vista della Giostra della Rivincita di settembre. A Foligno infatti il faentino è il rappresentante del Pugilli e potrebbe non essere in grado di correre. Il suo problema era stata la caduta nell’ultimo palio di Ascoli.