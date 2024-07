Senza patente, non si ferma all’alt della polizia, poi fugge a piedi per evitare l’alcoltest

Prima ha provato a seminare l’auto della polizia, dopo non essersi fermato all’alt. Il tutto, come scoperto poi, senza mai aver conseguito la patente. Poi, bloccato dopo un breve inseguimento lungo la E45 a Ponte San Giovanni, è fuggito a piedi per i campi, per non sottoporsi all’alcoltest.

L’uomo, un nigeriano di 32 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro.

I poliziotti gli avevano intimato di fermarsi vedendo che procedeva ad alta velocità. Lui ha proseguito la sua corsa, attuando manovre pericolose tra le auto.

Al termine di un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo che, fin da subito, ha mostrato segni evidenti di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Dopo averlo identificato, gli operatori hanno invitato il 32enne a sottoporsi al test dell’etilometro, ma lui, improvvisamente, si è dato alla fuga nei campi, facendo perdere le proprie tracce.

Dagli approfondimenti è emerso che il conducente, al momento del controllo, oltre ad aver violato le prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza in ordine alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali cui lo stesso è sottoposto, era, altresì, privo di patente di guida poiché mai conseguita.

Per questi motivi il 32enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro. Gli è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per guida senza patente.