Semina il panico a Orvieto e deruba musicista, giovane denunciato - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi diversi cittadini hanno chiesto l’intervento della Polizia per segnalare la presenza di un giovane cittadino straniero che era solito molestare cittadini e turisti nelle vie del centro storico. Dopo numerose segnalazioni, sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante che ha identificato e allontanato il giovane, ma, dopo alcuni minuti è giunta una nuova segnalazione per un furto consumato ai danni di un musicista che suonava il violoncello presso il corso Cavour, poco lontano da dove era stato effettuato il primo intervento.

Musicista derubata nel centro di Orvieto

Sul posto è giunta la pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto alla quale è stata illustrata la dinamica di quanto accaduto: mentre il giovane musicista stava suonando in strada, gli si è avvicinato uno straniero che, prima si è messo a parlare con lui, poi, improvvisamente, si è impossessato di un accessorio dello strumento del valore di circa 100 euro ed è fuggito. I poliziotti, dopo aver raccolto le informazioni sull’accaduto e dopo essersi fatti descrivere le fattezze e l’abbigliamento del ladro, si sono messi alla ricerca dell’uomo e dopo qualche minuto lo hanno rintracciato.

Denuncia e ammonizione orale

Dalla perquisizione personale è spuntato l’oggetto derubato al musicista: l’autore del furto, un giovane ucraino che già in precedenza era stato segnalato per atteggiamenti aggressivi nei confronti di altre persone, è stato accompagnato in Commissariato dove i proventi del furto sono stati sequestrati e riconsegnati al legittimo proprietario. Al termine delle indagini, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto ha inviato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, che coordina le indagini, con la quale ha denunciato per furto il presunto autore del fatto. Inoltre, nei giorni successivi, gli è stato notificato un avviso orale disposto dal Questore Luigi Mangino.