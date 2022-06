Semaforo lampeggiante all'incrocio, c'è un guasto "Massima cautela nei prossimi giorni" - Tuttoggi

Per ripristinare la normale funzionalità dell’impianto che regola il traffico all’altezza di via Buozzi e Via Pieve delle Rose potrebbe volerci anche 48 ore | La Polizia municipale mette in guardia gli utenti della strada

Sta funzionando in modalità “lampeggiante” da questa mattina (20 giugno) l’impianto semaforico che regola il traffico all’altezza di via Buozzi e Via Pieve delle Rose.

La causa, secondo quanto comunicato dal comando della Polizia Municipale di Città di Castello, sarebbe da ricondursi ad un guasto alla centralina, il cui ripristino da parte dell’azienda incaricata della manutenzione potrebbe anche richiedere due giorni.